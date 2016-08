Agnieszka Radwańska w finale

Agnieszka Radwańska pokonała Czeszkę Petrę Kvitovą 6:1, 6:1 i awansowała do finału turnieju tenisowego WTA Tour na kortach twardych w amerykańskim New Haven (pula nagród 695,9 tys. dol.). Zmierzy się z nim z Ukrainką Jeliną Switoliną.

Radwańska po raz szósty startuje w New Haven, ale nigdy wcześniej nie dotarła do półfinału. Z kolei Czeszka to trzykrotna zwyciężczyni tych zawodów, w tym dwóch ostatnich edycji, i finalistka z 2013 roku.

Tenisistka z Krakowa poprawiła też, na 5-6, niekorzystny bilans bezpośrednich potyczek z Kvitovą. Pokonała ją jednak po raz trzeci z rzędu, poprzednio w listopadzie 2015 w decydującym pojedynku WTA Finals i marcowym ćwierćfinale w Indian Wells.

Switolina, która zajmuje 23. miejsce w światowym rankingu i w imprezie jest rozstawiona z „10”, wygrała w półfinale ze Szwedką Johanną Larsson (62. WTA) 6:4, 6:2.

Ukrainka powalczy o piąty tytuł w karierze. W tym roku triumfowała już w Kuala Lumpur, a we wcześniejszych trzech sezonach była najlepsza dwukrotnie w Baku i raz w Marrakeszu.

Turniej jest ostatnim sprawdzianem przed rozpoczynającym się w poniedziałek wielkoszlemowym US Open.

Wyniki półfinałów:

Jelina Switolina (Ukraina, 10) – Johanna Larsson (Szwecja) 6:4, 6:2 Agnieszka Radwańska (Polska, 1) – Petra Kvitova (Czechy, 6) 6:1, 6:1.

JG, PAP