Młodzieżowa LM: Remis Legii ze Sportingiem

Piłkarze Legii Warszawa zremisowali w Lizbonie ze Sportingiem 2:2 w drugiej kolejce fazy grupowej Młodzieżowej (do lat 19) Ligi Mistrzów w ścieżce LM.

Gospodarze objęli prowadzenie w 32. minucie po bramce Pedro Marquesa. Sześć minut później wyrównał Sandro Kulenović. Chwilę wcześniej rzutu karnego nie wykorzystał Mateusz Hołownia. W 79. minucie gospodarze ponownie objęli prowadzenie, tym razem za sprawą Nuno Moreiry. W końcówce wynik spotkania na 2:2 ustalił Miłosz Szczepański.

W drugim meczu w grupie F Real Madryt pokonał Borussię Dortmund 5:2. Po dwóch kolejkach prowadzi Real (4 pkt), przed Borussią (3 pkt), Sportingiem (2 pkt) i Legią (1 pkt).

W Młodzieżowej LM od początku biorą udział 64 drużyny. W fazie grupowej występują 32 zespoły młodzieżowe klubów, które awansowały do seniorskich rozgrywek Champions League. Pozostałe 32 ekipy to mistrzowie swoich krajów i rywalizują ze sobą w dwóch rundach. Zostanie z nich wyłonionych osiem zespołów, które w 1/16 finału zmierzą się z drużynami, które zajmą drugie miejsca w swoich grupach w ścieżce LM. Natomiast zwycięzcy bezpośrednio awansują do 1/8 finału.

