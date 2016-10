Legia z Realem bez kibiców

Europejska Unia Piłkarska (UEFA) odrzuciła odwołanie Legii w sprawie zamknięcia stadionu na mecz Ligi Mistrzów z Realem Madryt. Spotkania 2 listopada rozegrane zostanie bez udziału publiczności. Warszawski klub zwróci kibicom pieniądze za bilety.

– Byliśmy dobrze przygotowani. Członkowie organów dyscyplinarnych UEFA docenili pracę naszych prawników. Nie miało to jednak wpływu na ostateczną decyzję organu apelacyjnego. Nie jestem w stanie oszacować, jak daleko byliśmy od wygrania tej sprawy – poinformował dyrektor warszawskiego klubu ds. kontaktu z mediami Seweryn Dmowski.

Nie wykluczył, że stołeczny klub odwoła się do Międzynarodowego Trybunału Arbitrażowego ds. Sportu (CAS) w Lozannie. Poinformował, że jeszcze w środę wystąpi do UEFA o pisemne uzasadnienie decyzji, by rozpoznać możliwość złożenia odwołania do CAS w terminie, który umożliwiłby jego rozpatrzenie przed planowaną datą meczu z Realem, czyli 2 listopada.

– Trzeba sobie jednak jasno powiedzieć, że niezależnie od tego uzasadnienia i decyzji co do ewentualnego odwołania do CAS, szanse na to, że mecz z Realem odbędzie się z udziałem kibiców, są bliskie zeru – ocenił Dmowski.

Zapowiedział zwrot pieniędzy za bilety na to spotkanie.

– Zwrócimy kibicom pieniądze za zakupione wcześniej bilety na mecz z Realem. Ukaraliśmy dotąd sto osób dwuletnimi zakazami stadionowymi. Klub pracuje nad tym, by osoby winne takiemu stanowi rzeczy zostały pociągnięte do odpowiedzialności cywilnej. Klub chce wytoczyć sprawy sądowe i dochodzić utraconych dóbr. To smutne i niezrozumiałe, jak można mieć tak zerowe poczucie odpowiedzialności – dodał Dmowski.

29 września UEFA ukarała mistrzów Polski w związku z wydarzeniami, jakie miały miejsce 14 września w trakcie meczu 1. kolejki Ligi Mistrzów Legii z Borussią Dortmund (0:6). Do zajść na trybunie zachodniej warszawskiego stadionu doszło około 10 minut przed końcem pierwszej połowy. Według policji, grupa około 170 osób staranowała jedną z bram i była bliska przedostania się do sektora zajmowanego przez kibiców drużyny przyjezdnej. W momencie, kiedy doszło do starć z pracownikami ochrony, organizator meczu poprosił o pomoc policję, która pozostała na obiekcie do końca meczu.

UEFA uznała mistrza Polski za winnego pięciu zarzutów: zamieszek na trybunach, odpalania rac, wrzucania przedmiotów na boisko, niedostatecznej organizacji oraz zablokowania dróg ewakuacyjnych. Oprócz zamknięcia stadionu klub został ukarany grzywną w wysokości 80 tys. euro.

RP, PAP