Srebrny medalista igrzysk olimpijskich w Barcelonie Andrzej Juskowiak wraca do Lecha. Były piłkarz reprezentacji Polski będzie pracował w dziale skautingu i odpowiadał za weryfikację zawodników, którzą mogą trafić do poznańskiego zespołu.

To nie pierwszy powrót Juskowiaka do Lecha. W 2009 roku w sztabie szkoleniowym Jacka Zielińskiego pełnił rolę trenera napastników. Potem był m.in. wiceprezesem Lechii Gdańsk.

„Andrzej Juskowiak ostatnio coraz bardziej angażuje się w życie poznańskiej i wielkopolskiej piłki i niejako naturalnym trybem było zaproszenie go do wsparcia naszych działań. Dla nas to bardzo ważne, że byli lechici chcą współpracować i dzielić się swoim doświadczeniem” – powiedział szef skautingu Lecha Tomasz Wichniarek, cytowany przez stronę klubową.

39-krotny reprezentant Polski nie ukrywa, że zna specyfikę funkcjonowania klubu, co z pewnością pomoże mu w nowej roli.

– Cieszę się, że mogę okazać się też wsparciem przy weryfikacji zawodników występujących w krajach, w których miałem okazję grać przez wiele lat – podkreślił.

Juskowiak jest wychowankiem Kani Gostyń, ale prawdziwą karierę rozpoczął w „Kolejorzu”, z którym dwukrotnie zdobył mistrzostwo Polski. W 1992 roku w Barcelonie wywalczył wicemistrzostwo olimpijskie. Grał później m.in. w Sportingu Lizbona, Borussii Moenchengladbach i VfL Wolfsburg. Niedawno został wiceprezesem Wielkopolskiego Związku Piłki Nożnej, komentuje też mecze dla stacji telewizyjnych.

RS, PAP