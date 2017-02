Krystian Bielik wypożyczony z Arsenalu do Birmingham City

Piłkarz Arsenalu Londyn Krystian Bielik został wypożyczony do występującego na zapleczu angielskiej ekstraklasy drużyny Birmingham City.

19-letni obrońca dołączył do Arsenalu w styczniu 2015 roku z Legii Warszawa, nieoficjalnie za 2,4 miliona funtów. W pierwszej drużynie „Kanonierów” zadebiutował we wrześniu 2016, gdy wszedł na boisko na ostatnie kilka minut meczu Pucharu Ligi z Nottingham Forest. Był to też jego jedyny występ w seniorskiej kadrze Arsenalu.

Po 29 kolejkach Birmingham City zajmuje 12. lokatę w tabeli Championship. Ma 37 punktów, o 23 mniej od prowadzącego Brighton and Hove Albion.

