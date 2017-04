Brawa, mimo porażki

Polscy hokeiści postraszyli faworyzowany Kazachstan, ale ostatecznie przegrali po dogrywce 0:1 w trzecim swym meczu rozgrywanych w Kijowie mistrzostw świata Dywizji 1A.

Biało-Czerwoni do dzisiejszego starcia przystąpili po dwóch ciężkich pojedynkach: nieudanym, przegranym 2:4 z szalenie dla siebie niewygodną Koreą Południową oraz bardzo dobrym, wygranym 2:1 z Ukrainą. Na pewno nie byli faworytami, bo Kazachstan to ekipa bardziej utytułowana, ograna, mająca w składzie bardziej doświadczonych i klasowych graczy. Uznawana za faworyta całego turnieju, choć może nie tak solidna, jak by się wydawać mogło (przegrała 2:5 z Koreą). Wtorkowe starcie nasi zaczęli bez kompleksów. Od początku robili swoje, atakowali, stwarzali sytuacje. Byli blisko bramki (m.in. Mateusz Rompkowski trafił w poprzeczkę), jednak nie potrafili znaleźć sposobu na „wrzucenie” krążka do siatki. Polacy prezentowali się naprawdę nieźle, widać było, że są zgrani, że jako zespół mogą przeciwstawić się nawet drużynie uchodzącej za teoretycznie dużo mocniejszą.

Druga tercja wyglądała podobnie. Nasi nadal atakowali, nadal starali się prowadzić grę. Na ich poczynania patrzyło się naprawdę przyjemnie, szczególnie że niesamowicie przy tym walczyli. Wszystko to kosztowało jednak Polaków mnóstwo sił, których z czasem zaczynało brakować. Ale gdy wiatr w żagle łapali rywale, klasę pokazywał Przemysław Odrobny. Nasz bramkarz – w trzeciej tercji, już pod dyktando rywali – bronił kapitalnie, kilka razy w beznadziejnych, zdawało się, sytuacjach.

Po 60 minutach żadnej ze stron nie udało się zdobyć bramki, co oznaczało dogrywkę – i przynajmniej jeden punkt na koncie podopiecznych Jacka Płachty. Niestety, już w drugiej minucie dodatkowego czasu gry Kevin Dallman efektownym uderzeniem w „okienko” nie dał szans Odrobnemu, w ten sposób rozstrzygając to dramatyczne i bardzo wyrównane spotkanie. Do niespodzianki w nim zatem nie doszło, ale nasi i tak zasłużyli na spore brawa. Zdobywając punkt, praktycznie zapewnili sobie cel minimum, z jakim przyjechali do Kijowa, czyli utrzymanie na tym poziomie rozgrywek. Zachowali też matematyczną szansę na coś więcej, czyli awans do elity, który stanie się udziałem dwóch najlepszych drużyn turnieju w stolicy Ukrainy.

Piotr Skrobisz