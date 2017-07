W Wiśle z debiutantem

Jeden debiutant, Paweł Wąsek, znalazł się w kadrze reprezentacji Polski w skokach narciarskich na konkursy Letniego Grand Prix w Wiśle.

Trener Stefan Horngacher podał dziś nazwiska jedenastu zawodników, którzy wystąpią w inauguracyjnych zawodach. Wśród nich są oczywiście liderzy kadry: Kamil Stoch, Maciej Kot, Piotr Żyła, Dawid Kubacki, a także Stefan Hula, Jakub Wolny, Jan Ziobro, Krzysztof Miętus, Klemens Murańka, Aleksander Zniszczoł i wspomniany Wąsek. Dla tego ostatniego, zwycięzcy klasyfikacji generalnej cyklu FIS Cup w sezonie 2016/2017, będzie to debiut w imprezie najwyższej rangi. Jako że w konkursach będzie mogło wystartować dwunastu Biało-Czerwonych, nazwisko ostatniego austriacki szkoleniowiec ogłosi w weekend, po konkursach Pucharu Kontynentalnego w Kranju – najpóźniej w poniedziałek.

Dziś nasi reprezentanci zakończyli czterodniowe zgrupowanie w Wiśle, podczas którego trenowali na skoczni im. Adama Małysza. Aż pięć z siedmiu sesji odbyło się na obiekcie HS-134. Horngacher po wszystkim nie ukrywał zadowolenia.

– Zgrupowanie było nastawione przede wszystkim na treningi na skoczni i mogę powiedzieć, że był to dobry obóz. Warunki atmosferyczne były dobre. Nie perfekcyjne, ale wystarczyły do tego, by przeprowadzić wszystkie treningi. Poziom jest ok, jesteśmy na dobrej drodze. Każdy pracuje ciężko i jest zmotywowany. Niektóre skoki były naprawdę dobre – powiedział Austriak.

W dobrym nastroju obóz zakończył ubiegłoroczny triumfator konkursu indywidualnego w Wiśle, Kot.

– Był pewien progres między początkiem zgrupowania a jego końcem i zakończyłem obóz naprawdę fajnymi, dalekimi skokami, z których byłem zadowolony i trener także. Fajnie, że nadchodzi inauguracja sezonu, bo lubię rywalizację i trudno się nie cieszyć na zawody, które odbywają się w Polsce, przed naszą publicznością. To jest coś, na co czekałem. Oczywiście, lato to przygotowania do zimy i nie będziemy oceniać startów pod kątem wyniku, a raczej skupiać się na jakości skoków, ale oczywiście skacząc przed własną publicznością, daje się z siebie wszystko – podkreślił.

Ostatnie tygodnie miały ogromne znaczenie dla Miętusa, który, dość niespodziewanie, wrócił do kadry A decyzją Horngachera. Zawodnik na każdym kroku chciał udowodnić, że trener, obdarzając go zaufaniem, nie pomylił się.

– Skoki nie są jeszcze super i stabilne, pojawiają się błędy, ale szczególnie w drugiej części obozu były już na wyższym poziomie, i to mnie cieszy. Na pewno jest lepiej, stabilniej niż rok temu. Jest jedna wizja, którą realizuję, i widać, że to przynosi efekty – przyznał.

Konkursy w Wiśle rozegrane zostaną 14 (drużynowy) i 15 lipca (indywidualny). Obydwa rozpoczną się o godzinie 17.30. Poprzedzą je kwalifikacje – 13 lipca o 18.00.

– Nie oczekujemy zbyt wiele po nadchodzących zawodach, ponieważ cały czas jesteśmy w trakcie przygotowań do sezonu zimowego. Na ten moment mamy zaplanowany udział w zawodach w Wiśle, Hinterzarten i Courchevel, natomiast później podejmiemy decyzję co do kolejnych startów – zaznaczył Horngacher.

Tegoroczny cykl Letniego Grand Prix potrwa do 3 października, a zakończy go konkurs w niemieckim Klingenthal.

Piotr Skrobisz