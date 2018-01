Bert van Marwijk selekcjonerem reprezentacji Australii

Bert van Marwijk został selekcjonerem piłkarskiej reprezentacji Australii. Ekipa z Antypodów przygotowuje się do tegorocznych mistrzostw świata w Rosji. – Nie jedziemy tam, by tylko uczestniczyć w imprezie. Chcę wygrywać mecze – powiedział Holender.

Australia w fazie grupowej zmierzy się z Francją, Peru i Danią.

Van Marwijk to były trener m.in. kadry Holandii i Arabii Saudyjskiej. Z tym ostatnim krajem związany był do niedawna, awansował nawet na mundial, ale jego kontrakt wygasł, a Holender nie porozumiał się w sprawie przedłużenia.

– To wielkie wydarzenie dla australijskiego futbolu. To szkoleniowiec na światowym poziomie – powiedział szef australijskiego związku Steven Lowy i przypomniał, że 65-letni Van Marwijk poprowadził „Pomarańczowych” do finału mistrzostw świata 2010.

Pod koniec listopada z funkcji selekcjonera Australii zrezygnował Ange Postecoglou.

RS, PAP