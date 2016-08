Włochy: 267 zabitych, blisko 400 rannych po trzęsieniu ziemi

267 osób zginęło, a blisko 400 odniosło obrażenia na skutek trzęsienia ziemi, które w środę nad ranem nawiedziło środkową część Włoch – poinformowała w piątek włoska Obrona Cywilna, ostrzegając, że bilans ofiar może jeszcze wzrosnąć.

Poprzedni bilans mówił o co najmniej 247 zabitych.

Szczególnie dotknięte kataklizmem są miejscowości Amatrice i Accumoli w regionie Lacjum oraz Pescara del Tronto w regionie Marche.

Trzęsienie ziemi o sile 6,2 st. w skali Richtera nastąpiło w środkowej części Włoch w środę o godz. 3.36, w odległości ok. 150 km od Rzymu. Jak podała Obrona Cywilna, od tego czasu odnotowano ponad 900 wstrząsów wtórnych, w tym 57 od północy z czwartku na piątek. Jeden z najsilniejszych do tej pory wstrząsów wtórnych, o sile szacowanej na 4,7, nastąpił w piątek ok. godz. 6.30 niedaleko Amatrice.

W 2009 roku potężne trzęsienie ziemi o sile 6,3 st. w skali Richtera zniszczyło miasto L'Aquila w regionie Abruzja, również w środkowych Włoszech. Zginęło wówczas ponad 300 osób.

RS, PAP