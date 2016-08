Belgia: jedna ofiara śmiertelna w wybuchu w ośrodku sportowym

W wyniku eksplozji, do której doszło w piątek rano w ośrodku sportowym w mieście Chimay na południu Belgii, zginęła jedna osoba, a cztery zostały ranne – poinformowało Belgijskie Centrum Kryzysowe. Jak dodano, nic nie wskazuje na atak terrorystyczny.

Jak przekazał w rozmowie z agencją Reutera jeden z przedstawicieli Belgijskiego Centrum Kryzysowego, w centrum sportowym „Le Chalon” doszło najprawdopodobniej do wybuchu gazu.

Lokalne media poinformowały, że eksplozja nastąpiła kilka minut po północy. W momencie wybuchu w budynku przebywało pięć osób.

W wyniku eksplozji zginęła jedna osoba, a cztery zostały ranne, w tym dwie ciężko.

Służby bezpieczeństwa Belgii utrzymywane są w stanie podwyższonej gotowości. 22 marca doszło do zamachów na lotnisku Zaventem i w brukselskim metrze, w których zginęło 35 osób, w tym trzej zamachowcy samobójcy. Na początku sierpnia w Charleroi, mieście położonym ok. 60 km na południe od Brukseli, mężczyzna krzyczący „Allah akbar” ranił maczetą dwie policjantki. Do wszystkich zamachów przyznało się Państwo Islamskie (IS).

RS, PAP