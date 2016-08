Miejscowość Daraja znów pod kontrolą sił syryjskich

Siły syryjskie przejęły w sobotę ostatecznie kontrolę nad miejscowością Daraja, byłym bastionem rebeliantów na południowo-zachodnich przedmieściach Damaszku; tego dnia zakończyła się ewakuacja tysięcy mieszkańców zarówno cywilów, jak i rebeliantów.

„Armia syryjska całkowicie kontroluje Daraję” – cytuje AFP źródło wojskowe pragnące zachować anonimowość.

„Sprawa Darai jest zamknięta po ewakuacji wszystkich cywilów, ludzi z bronią i ich rodzin na mocy porozumienia zawartego w czwartek między władzami a rebeliantami” – poinformowała syryjska telewizja państwowa.

Stacja ta pokazała materiał z pojazdami wojskowymi na ulicach Darai – jednej z pierwszych miejscowości, które przeciwstawiły się w roku 2011 prezydentowi Baszar el-Asadowi i które znalazły się w oblężeniu,

Liczba wszystkich ewakuowanych nie jest znana. W piątek oficjalna syryjska agencja prasowa SANA podała, że 4000 cywilów jest kierowanych do schronisk na południe od Darai, a co najmniej 700 rebeliantów i ich rodzin do prowincji Idlib na północnym zachodzie, która – jak pisze AFP – pozostaje bastionem rebeliantów i dżihadystów.

Według organizacji pozarządowych liczba mieszkańców, którzy pozostali w Darai, wynosi ok. 8000.

RS, PAP