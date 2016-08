Rosja znosi zakaz lotów czarterowych do Turcji

Premier Rosji Dmitrij Miedwiediew podpisał rozporządzenie o zniesieniu zakazu lotów czarterowych między swoim krajem a Turcją; dokument opublikowano w niedzielę na stronie internetowej rosyjskiego rządu.

Zakaz na przewozy czarterowe, który wprowadzono 1 grudnia 2015 roku, przestaje obowiązywać od 28 sierpnia br. – informują media. Zakaz ten był jedną z sankcji wobec Ankary, które Moskwa wprowadziła po zestrzeleniu w listopadzie 2015 roku przez siły powietrzne Turcji rosyjskiego bombowca nad granicą turecko-syryjską.

Relacje między Moskwą a Ankarą zaczęły się poprawiać na początku lipca po wysłaniu przez tureckiego prezydenta listu do prezydenta Rosji w związku listopadowym incydentem. Kreml utrzymuje, że były to przeprosiny, według Ankary natomiast w liście znalazły się wyrazy ubolewania oraz prośba o wybaczenie skierowana do rodziny rosyjskiego pilota, który zginął po zestrzeleniu samolotu.

Po rozmowie telefonicznej, do jakiej doszło z prezydentem Turcji Recepem Tayyipem Erdoganem, rosyjski prezydent Władimir Putin zalecił normalizację stosunków z Turcją, w tym zniesienie sankcji w branży turystycznej i rozpoczęcie normalizacji w sferze gospodarki i handlu. Następnie podpisał dekret anulujący zakaz rejsów samolotów czarterowych do Turcji.

Na spotkaniu z prezydentem Erdoganem w Petersburgu na początku sierpnia Putin zapowiedział stopniowe znoszenie sankcji na import produktów rolnych z Turcji i oświadczył, że przyjazdy rosyjskich turystów do Turcji, wstrzymane po listopadowym incydencie zbrojnym, zostaną wkrótce wznowione.

Jeszcze przed tym spotkaniem wicepremier Turcji Mehmet Simsek powiedział, że Ankara przedstawiła Moskwie raport o tym, jakie kroki podjęła w sferze bezpieczeństwa w celu przywrócenia rejsów czarterowych między Rosją a Turcją.

RS, PAP