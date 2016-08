Austria: Sondaże wskazują na kandydata prawicy

Zdaniem 38 proc. Austriaków, w powtórzonych wyborach prezydenckich zwycięży kandydat prawicy Norbert Hofer, a według 34 proc. były szef Zielonych Alexander Van der Bellen – wynika z opublikowanego w poniedziałek sondażu. 28 proc. nie ma zdania.

Van der Bellen wygrał w drugiej turze wyborów prezydenckich 22 maja z Hoferem, kandydatem Austriackiej Partii Wolności (FPOe), większością mniejszą niż 1 proc. głosów. FPOe zaskarżyła to głosowanie do Trybunału Konstytucyjnego, wskazując na różne nieprawidłowości, przez co 2 października wybory zostaną powtórzone.

Jak wynika z badania opinii publicznej zamieszczonego w poniedziałek na łamach dziennika „Kurier”, 55 proc. Austriaków uważa powtórzenie wyborów za uzasadnione, 41 proc. jest zdania, że nie było ku temu wystarczających powodów, a 4 proc. nie ma opinii.

Wśród wyborców, którzy wzięli udział w poprzednim głosowaniu, 91 proc. zadeklarowało, że „z dużą pewnością” (75 proc.) lub „raczej” (16 proc.) zagłosuje ponownie w październiku. Zamiar taki ogłosiło 94 proc. osób, które głosowały na Van der Bellena, oraz 97 proc. osób, które głosowały na Hofera. Wśród wyborców, którzy w maju głosowali na kandydata innego niż Hofer lub Van der Bellen, „z dużą pewnością” zagłosuje 67 proc., a „raczej” – 18 proc.

W powtórzonym głosowaniu przy swoim kandydacie zamierza pozostać 92 proc. wyborców Van der Bellena i 89 proc. wyborców Hofera. Wśród osób, które w maju głosowały na innego kandydata, 15 proc. nie zdecydowało jeszcze, na kogo odda głos w październiku.

Badanie z udziałem 778 osób przeprowadził ośrodek sondażowy OGM na zlecenie „Kuriera”. Błąd statystyczny wynosi 3,6 punktu proc.

RS, PAP