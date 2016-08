IS przyznało się do zamachu na rekrutów w Adenie

Państwo Islamskie (IS) wzięło na siebie odpowiedzialność za poniedziałkowy zamach samobójczy w ośrodku wojskowym w Adenie na południu Jemenu. Według dżihadystów, zginęło w nim ok. 60 rekrutów – poinformowała związana z dżihadystami agencja Amak.

„Około 60 zabitych w męczeńskiej operacji bojownika Państwa Islamskiego na ośrodek rekrutacji armii w Adenie” – napisała agencja, która jest organem propagandy dżihadystów.

Z kolei Associated Press informuje, powołując się na jemeńskie władze, że w zamachu zginęło 45 żołnierzy sił rządowych, którzy przygotowywali się do wyjazdu do Arabii Saudyjskiej, by wziąć udział w walkach na granicy saudyjsko-jemeńskiej. Arabia Saudyjska ma nadzieję na przeszkolenie do 5 tys. żołnierzy, którzy walczyliby z szyickimi rebeliantami Huti w Jemenie. Według tych źródeł, w ataku rannych zostało ponad 60 osób, których zawieziono do trzech miejscowych szpitali.

Poniedziałkowy zamach to jeden z najkrwawszych ataków od początku konfliktu wewnętrznego w Jemenie, który rozgorzał na jesieni 2014 roku. Zamachowiec wysadził się w powietrze w samochodzie znajdującym się przed szkołą wojskową na północy Adenu – w miejscu, gdzie gromadzą się rekruci.

RS, PAP