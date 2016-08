IS przyznało się do zamachu niedaleko Karbali

Państwo Islamskie (IS) przyznało się w poniedziałek do zamachu samobójczego w środkowym Iraku, w którym podczas przyjęcia weselnego zginęło w niedzielę wieczorem co najmniej 18 ludzi. Do ataku doszło w miejscowości Ain al-Tamer, około 50 km od Karbali.

Co najmniej 26 osób zostało rannych w zamachu, a wśród ofiar śmiertelnych jest pięciu członków tej samej rodziny.

Według najnowszych informacji policji, wesele zostało zaatakowane przez pięciu napastników, w tym przez zamachowca-samobójcę. Byli oni uzbrojeni w karabiny maszynowe i ręczne granaty. Wszyscy napastnicy zostali zabici przez irackie służby bezpieczeństwa. Wcześniej informowano, że zamachowców było więcej niż pięciu.

To pierwszy zamach bombowy w regionie Karbali, od kiedy irackie siły wyparły bojowników dżihadystycznego Państwa Islamskiego z ich bastionu w Faludży, ok. 80 km na północ. Mimo ofensywy irackich sił rządowych wspieranych przez dowodzoną przez USA koalicję i szyickie milicje mające wsparcie Iranu IS zachowało kontrolę nad obszarami północnego i zachodniego Iraku. W ostatnim czasie brało na siebie odpowiedzialność za zamachy wymierzone głównie w społeczność szyicką.

Ain al-Tamer leży w pobliżu świętego dla szyitów miasta Karbala.

RS, PAP