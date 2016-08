Odkryto bakterię z genem odporności na najważniejsze antybiotyki

Naukowcy z Uniwersytetu Rutgers w Newark w stanie New Jersey poinformowali w poniedziałek na stronach dziennika Amerykańskiego Stowarzyszenia Mikrobiologii, że odkryli odmianę bakterii E.coli mającą geny uodparniające ją na „antybiotyki ostatniej szansy”.

Odmianę bakterii Escherichia coli (E.coli – pałeczki okrężnicy) wykryto u 76-letniego mężczyzny, leczonego wcześniej na zakażenia dróg moczowych. Ma ona gen blokujący działanie karbapenemów – uważanych obecnie za najbardziej skuteczne antybiotyki, nazwane przez naukowców z Rutgers antybiotykami ostatniej szansy.

Badacze, którzy odkryli ten szczep E.coli, ostrzegają, że może ona się rozpowszechnić i przerodzić w „potężną superbakterię”.

– Dobra wiadomość jest taka, że na razie nie spowodowała ona dużej epidemii infekcji odpornej na antybiotyki – powiedział jeden z autorów raportu opublikowanego w poniedziałek – Barry Kreiswirth, dyrektor Instytutu Badań Publicznych w Centrum Gruźlicy Uniwersytetu Rutgers.

Europejskie stowarzyszenie mikrobiologii klinicznej i chorób zakaźnych (ESCMID) opublikowało w kwietniu 2015 roku raport, w którym ostrzegło, że odporność na antybiotyki może być przyczyną śmierci 1 mln osób w Europie do 2025 roku.

Według ESCMID co roku od 25 tys. do 30 tys. ludzi w Europie umiera z powodu nabytej odporności na antybiotyki, a w najbliższych latach liczba ta może wzrosnąć do 50 tys. rocznie.

Zdaniem naukowców, najbardziej lekooporne mogą stać się: Escherichia coli, gruźlica i malaria.

