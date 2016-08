Rzecznik IS zginął w Syrii w ataku rosyjskiego lotnictwa

Rzecznik IS Abu Mohammed al-Adnani zginął w rosyjskim nalocie w Syrii – poinformowało Ministerstwo Obrony w Moskwie. Przedstawiciele Pentagonu uznali, że to stwierdzenie Rosji „to żart”, a rzecznik dodał, że nie ma dowodów na twierdzenia Moskwy.

O śmierci al-Adnaniego Państwo Islamskie powiadomiło we wtorek. W środę rosyjski resort obrony wydał komunikat, w którym informuje, że „30 sierpnia 2016 roku w rezultacie ostrzału z rosyjskiego bombowca Su-34 (...) w prowincji Aleppo zlikwidowana została duża grupa bojowników Państwa Islamskiego (IS) licząca maksymalnie 40 osób. Wśród zlikwidowanych terrorystów, według informacji potwierdzonych przez kilka kanałów wywiadowczych, był dowódca polowy Abu Mohammed al-Adnani, bardziej znany jako »oficjalny przedstawiciel ds. współpracy z mediami« międzynarodowej organizacji terrorystycznej Państwo Islamskie”.

Tego samego dnia przedstawiciele Pentagonu, z którymi rozmawiał Reuters, uznali, że Moskwa bezpodstawnie przypisuje sobie ten sukces. „Roszczenia Rosji to żart” –powiedział jeden z rozmówców agencji.

Wkrótce potem rzecznik Pentagonu Peter Cook powiedział podczas briefingu, że amerykański resort obrony „nie ma informacji na poparcie twierdzeń Rosjan, że oni również przeprowadzili atak na Adnaniego”.

IS poinformowało we wtorek, że al-Adnani poniósł „męczeńską śmierć”, a portale zbliżone do dżihadystów przekazały, że zginął on w Aleppo. Według powiązanej z IS agencji Amak, al-Adnani nadzorował tam „działania mające na celu odpieranie operacji militarnych przeciwko Aleppo”. Agencja Amak nie ujawniła, w jakich okolicznościach al-Adnani zginął.

Al-Adnani był jednym z najbardziej znanych przywódców Państwa Islamskiego. Zamieszczał w internecie wiele przesłań audio, w których groził atakami przeciwnikom IS. Latem 2014 r. to on ogłosił utworzenie przez dżihadystów kalifatu na opanowanych przez nich obszarach Iraku i Syrii.

W maju al-Adnani wzywał sympatyków Państwa Islamskiego do dokonywania zamachów na Zachodzie podczas ramadanu.

Państwo Islamskie kontroluje pewne obszary w prowincji Aleppo, ale nie w samym mieście Aleppo, gdzie rebelianci walczą z syryjskimi siłami rządowymi.

RP, PAP