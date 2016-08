Mołdawia marnotrawi unijne pieniądze

Pieniądze, jakie od 2007 roku UE przeznacza na rzecz Mołdawii, były marnotrawione. Rekordowe środki, przekazane na wzmocnienie administracji tego kraju, nie przyniosły dostatecznych efektów – wynika z opublikowanego w czwartek raportu unijnych kontrolerów.

Mołdawia to jeden z krajów objętych inicjatywą Partnerstwa Wschodniego. Polska dyplomacja chciała w 2009 roku, by ten najbiedniejszy kraj w Europie – właśnie dzięki wsparciu z Zachodu – stał się wzorem przybliżania do standardów UE.

Dokument Europejskiego Trybunału Obrachunkowego (ETO) nie pozostawia złudzeń, że – przynajmniej jeśli chodzi o wykorzystanie środków finansowych – tak się jednak nie stało. Od 2007 roku do Kiszyniowa trafiło 782 mln euro, czyli prawie 37 euro na osobę rocznie. To najwyższe wsparcie przyznawane przez UE jej wschodnim sąsiadom.

Kontrola nie wykazała postępów ani w obszarze wymiaru sprawiedliwości, ani finansów publicznych, ani zdrowia, ani gospodarki wodnej. Audytorzy uważają, że za niedociągnięcia częściowo odpowiedzialni są przywódcy kraju, którzy nie wykazywali odpowiedniej woli politycznej do zmian. Nie brakowało jednak również błędów w realizowanych programach.

„Brak stabilności politycznej i makroekonomicznej w połączeniu z nieskutecznym sprawowaniem rządów i słabą administracją publiczną znacznie zmniejszają możliwości zachęcania do reform, jakimi dysponuje Komisja Europejska” – ocenił cytowany w komunikacie odpowiedzialny za przygotowanie raportu Hans Gustaf Wessberg z ETO.

RS, PAP