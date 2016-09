Premier Szkocji wznawia debatę o niepodległości

Szefowa rządu Szkocji Nicola Sturgeon zaczęła w piątek konsultacje dotyczące niepodległości tego północnego regionu Wielkiej Brytanii, oceniając, że Brexit zagraża interesom Szkotów. Swe przemówienie wygłosiła w miejscu historycznego zwycięstwa Szkotów nad Anglikami.

Podczas gdy w skali całego Zjednoczonego Królestwa w czerwcowym referendum 52 proc. Brytyjczyków głosowało za opuszczeniem UE, w Szkocji 62 proc. wyborców było za pozostaniem we Wspólnocie. Od tego czasu Sturgeon wielokrotnie powtarza, że opcja kolejnego referendum niepodległościowego w Szkocji „jest na stole”. Poprzednie głosowanie odbyło się we wrześniu 2014 roku.

– Interesy Szkocji są zagrożone – oświadczyła liderka Szkockiej Partii Narodowej (SNP) w Stirling, gdzie w 1297 roku średniowieczny bohater szkockich dążeń niepodległościowych William Wallace zwyciężył Anglików. Bitwa ta została uwieczniona w hollywoodzkiej superprodukcji „Braveheart. Waleczne serce” z Melem Gibsonem.

Według Sturgeon Brexit doprowadzi do tego, że „wbrew własnej woli” Szkocja wyjdzie z Unii Europejskiej. – Nie jestem gotowa, aby stać i patrzeć na to, co się stanie, bez walki – dodała Sturgeon. – Znajdziemy sposoby, by najlepiej jak to możliwe chronić miejsce Szkocji w Europie – zapewniła.

Szefowa autonomicznego rządu ogłosiła też początek wielkich konsultacji, w których mogą wziąć udział 2 mln spośród 5,3 mln mieszkańców; mają one potrwać do końca listopada.

RS, PAP