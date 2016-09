Putin zarzucił Ukrainie brak realizacji porozumień mińskich

Prezydent Rosji Władimir Putin powiedział, że Rosja nie widzi alternatywy dla wypełniania porozumień mińskich. Jednocześnie zarzucił władzom Ukrainy, że nie realizują ustaleń zawartych w tych porozumieniach.

Wypowiadając się na II Wschodnim Forum Ekonomicznym we Władywostoku Putin podkreślił, że "nie ma żadnej alternatywy, oprócz wypełnienia porozumień mińskich". Jak mówił, "należy realizować porozumienia mińskie w pełnym zakresie, bez żadnych restrykcji, ograniczeń i zamiany pojęć".

Dodał następnie: "będziemy szczerze do tego dążyć. My sami nie jesteśmy w stanie tego zrobić, to powinni uczynić razem z nami wszyscy uczestnicy formatu normandzkiego i USA". Ocenił, że "również bez woli politycznej władz Ukrainy tego nie można zrobić i ostatecznie wszystko zależy od nich".

Mówiąc o realizacji porozumień Putin wskazał jedynie na działania, jakie miały być przeprowadzone przez stronę ukraińską i które - jak podkreślił - nie zostały spełnione.

Putin powiedział również, że kryzys ukraiński wynikł nie z winy Rosji. - To nie my poparliśmy antykonstytucyjny przewrót państwowy na Ukrainie - oświadczył.

RS, PAP