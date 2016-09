Syria: Wielu zabitych w zamachach bombowych

Co najmniej cztery bomby eksplodowały w poniedziałek rano na terytoriach Syrii kontrolowanych przez siły rządowe – poinformowały państwowe media. W zamachach zginęło co najmniej kilkanaście osób.

Do dwóch wybuchów doszło w mieście Tartus w zachodniej Syrii na północ od Latakii. Według agencji prasowej SANA, powołującej się na źródła policyjne, zginęło tam co najmniej 11 osób, a 45 zostało rannych. Z informacji syryjskiej telewizji państwowej wynika, że doszło tam do wybuchu samochodu-pułapki. Kiedy na miejsce dotarły służby ratunkowe, nastąpiła druga eksplozja, wywołana przez zamachowca-samobójcę.

Inny zamach miał miejsce w mieście Hims w zachodniej części kraju. Według agencji SANA, w dzielnicy Bab Tadmur eksplodował samochód-pułapka. Źródła medyczne przekazały, że zginęły tam co najmniej dwie osoby, a siedem zostało rannych. Syryjskie Obserwatorium Praw Człowieka podało, że celem tamtego zamachu był lokalny punkt kontrolny policji, a ofiary śmiertelne to funkcjonariusze.

Kolejny zamach miał miejsce na autostradzie prowadzącej z Bejrutu w Libanie do Damaszku.

RS, PAP