12 cywilów zginęło w zamachu bombowym w Bagdadzie

Co najmniej dwunastu cywilów zginęło w nocy z poniedziałku na wtorek w wybuchu samochodu-pułapki w dzielnicy handlowej w centrum Bagdadu – poinformowały irackie władze; 28 osób zostało rannych. Do zamachu przyznało się Państwo Islamskie (IS).

Według policji eksplodował samochód wyładowany materiałami wybuchowymi, pozostawiony na parkingu w zamieszkanej głównie przez szyitów dzielnicy Karrada. Eksplozja była tak silna, że uszkodziła co najmniej 15 stojących w pobliżu samochodów.

W oświadczeniu opublikowanym w internecie odpowiedzialność za przeprowadzenie ataku wzięło na siebie IS. Agencja Associated Press zastrzega, że nie jest w stanie zweryfikować autentyczności tego komunikatu, ale został on zamieszczony na jednej ze stron wykorzystywanych przez islamistów.

W lipcu, również w bagdadzkiej dzielnicy Karrada, w zamachu, do którego także przyznali się dżihadyści z IS, śmierć poniosło prawie 300 osób.

RS, PAP