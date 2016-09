Potężny huragan zbliża się do Meksyku

Bardzo silny i rozległy huragan Newton zbliża się zachodnich wybrzeży Meksyku - poinformowało amerykańskie Centrum ds. Huraganów (NHC) w Miami.

Newton, którego prędkość wiatru dochodzi do 120 km/godz, przesuwa się obecnie w kierunku półwyspu Baja California.

NHC ostrzegło, że huragan może spowodować lokalne, nagłe powodzie i wezwało do pilnego podjęcia działań zabezpieczających życie i mienie ludności.

Wcześniej Newton przeszedł nad położonym na południowym zachodzie Meksyku stanem Guerrero powodując liczne lawiny błotne i dezorganizując ruch drogowy. W modnym kurorcie nadmorskim Acapulco lokalne podtopienia i lawiny ziemne uszkodziły wiele domów i szkół.

Rząd Meksyku wydał ostrzeżenie przed huraganem dla zachodniego wybrzeża półwyspu, od popularnych wśród turystów miejscowości Puerto Cortes do Cabo San Lazaro. Newton ma dotrzeć do południowego krańca półwyspu we wtorek rano czasu lokalnego.

RS, PAP