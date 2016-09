Trump dogonił Clinton w sondażach

Na dwa miesiące przed wyborami prezydenckimi w USA republikanin Donald Trump dogonił w sondażach demokratkę Hillary Clinton. We wtorek poparcie dla kandydata Partii Republikańskiej wyraziło kilkudziesięciu emerytowanych generałów.

Według najnowszego sondażu telewizji CNN, gdyby wybory odbyły się we wtorek, Trump otrzymałby 45 proc. głosów, a kandydatka Partii Demokratycznej 43 proc. Pozostałe głosy przypadłyby w udziale kandydatowi Libertarianów Gary'emu Johnsonowi oraz Jill Stein z Partii Zielonych. Sondaż przeprowadzono na próbie tzw. prawdopodobnych wyborców, czyli osób deklarujących chęć głosowania w listopadzie. Frekwencja w wyborach prezydenckich w USA zwykle nie przekracza 60 proc.; w poprzednich wyniosła 53 proc.

Podobny wynik przyniósł sondaż Reuters/Ipsos – Trump pokonałby Clinton w stosunku 40 do 39 proc. (reszta jest niezdecydowana lub popiera Johnsona albo Stein).

Różnica między obu kandydatami jest minimalna, mieści się w granicach błędu statystycznego. W sierpniu w sondażach przeprowadzonych przez te same ośrodki badania opinii Clinton miała nad Trumpem dość zdecydowaną przewagę wynoszącą 8-10 punktów procentowych.

Spadek notowań kandydatki Demokratów komentatorzy tłumaczą jej problemami z prywatnym serwerem mejlowym, którego, wbrew wewnętrznym przepisom i zaleceniom, używała podczas pracy w Departamencie Stanu do prowadzenia służbowej korespondencji. Część tych mejli zawierała poufne informacje, tymczasem prywatne serwery są bardziej narażone na ataki hakerów. Ostatnio FBI, które prowadzi śledztwo w tej sprawie, ujawniło stenogram przesłuchania Clinton na ten temat.

W sierpniu w mediach pojawiły się też nowe doniesienia na temat fundacji charytatywnej Billa, Hillary i Chelsea Clintonów, której darczyńcy – rządy obcych państw i wielkie korporacje – wpłacali ogromne kwoty na jej konto w czasie, gdy Clinton była sekretarzem stanu. Stwarzało to sytuację konfliktu interesów i budziło podejrzenia, że darowizny są formą łapówki przynajmniej za dostęp do szefowej dyplomacji Stanów Zjednoczonych. Wielomilionowe datki płynęły do fundacji także później, gdy było już wiadomo, że Hillary Clinton może zostać prezydentem USA.

Clinton początkowo udzielała wykrętnych wyjaśnień w tej sprawie i dopiero po wielu miesiącach przyznała się do błędu, starając się go bagatelizować. Media wielokrotnie przyłapały ją na mijaniu się z prawdą. Ponad 60 proc. Amerykanów uważa ją za osobę nieuczciwą – wynika z sondaży.

Tymczasem Trump, po serii gaf i szokujących wypowiedzi w lipcu i na początku sierpnia, w ostatnich trzech tygodniach stonował retorykę, a nawet wyraził żal, że „sprawił ból” niektórym osobom i grupom społecznym. Starał się też zatrzeć swój wizerunek ksenofoba i rasisty – po raz pierwszy odwiedził kościół afroamerykański i dał do zrozumienia, że złagodzi swoje twarde stanowisko w sprawie nielegalnej imigracji. W tej ostatniej kwestii udzielał jednak sprzecznych wyjaśnień, a po twardym przemówieniu w Phoenix w stanie Arizona stracił poparcie części działaczy latynoskich.

Mimo strat w sondażach poparcia w całym kraju Clinton wciąż prowadzi w większości tzw. wahających się stanów (swing states), takich jak Pensylwania, Michigan, Floryda i Ohio.

