Austria chce pozwać Węgry

Szef MSW Austrii Wolfgang Sobotka oświadczył w środę w radiu OeRF, że jeśli Węgry nie przyjmą z powrotem odsyłanych migrantów, którzy przekroczyli ich wspólną granicę, Austria pozwie ten kraj do sądu.

Jak zaznacza Reuters, Wiedeń wielokrotnie oskarżał Budapeszt o pozwalanie migrantom, by wkraczali na terytorium Austrii, mimo że na mocy porozumień z Dublina ubiegający się o azyl powinni zostać w pierwszym kraju, do którego dotrą. Z kolei Węgry utrzymują, że większość migrantów, którzy znaleźli się na ich terytorium, przybyło wcześniej do innych państwach Unii Europejskiej, głównie do Włoch i Grecji.

– Państwa lub grupy państw, które stale łamią prawo, muszą spodziewać się konsekwencji prawnych – oznajmił Sobotka.

W przypadku odmowy przyjęcia odesłanych migrantów – Republika (Austrii) będzie musiała wnieść sprawę do sądu. Republika musi widzieć, że Unia Europejska działa zgodnie z prawem – powiedział austriacki minister.

Rzecznik węgierskiego rządu w wydanym w środę oświadczeniu ponownie podkreślił, że większość uchodźców zanim przybyła na Węgry, była w innych krajach unijnych. „Węgry nie mogą i nie będą brać odpowiedzialności ani ponosić konsekwencji za nieodpowiedzialne działanie innych krajów członkowskich” – czytamy w dokumencie.

RS, PAP