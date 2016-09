Słowacja: 4 osoby zginęły w katastrofie śmigłowca

Śmigłowiec Bell 429 służby ratowniczej rozbił się w środę wieczorem na Słowacji; zginęły wszystkie cztery osoby na pokładzie – poinformowały władze.

Do wypadku doszło koło wsi Strelniky wkrótce po tym, gdy załoga śmigłowca zabrała stamtąd na pokład mężczyznę ze złamaną nogą, by przetransportować go do szpitala w Bańskiej Bystrzycy.

Miejsce katastrofy zlokalizowano dopiero po kilku godzinach, w czwartek nad ranem. Ofiary to pilot, lekarka, ratownik oraz pacjent.

Przyczyny wypadku nie są na razie znane.

RS, PAP