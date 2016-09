USA nie porozumiały się z Rosją w sprawie Syrii

USA nie porozumiały się z Rosją ani w sprawie przerwania działań wojennych w Syrii, ani nawet co do tego, jak wypracować porozumienie. Nie ma mowy, byśmy godzili się na coś, co stoi w sprzeczności z podstawowymi celami USA – powiedział rzecznik amerykańskiego MSZ.

Mark Toner, który spotkał się z dziennikarzami bezpośrednio po rozmowie telefonicznej szefa amerykańskiej dyplomacji Johna Kerry'ego z ministrem spraw zagranicznym Rosji Siergiejem Ławrowem, oświadczył również, że wbrew informacjom płynącym z Moskwy nie może potwierdzić, iż Kerry wybiera się w najbliższym czasie do Genewy na rozmowy z Ławrowem.

– Sprawy nie zaszły jeszcze tak daleko – dodał.

– Szef dyplomacji USA John Kerry będzie nadal kontynuował wysiłki na rzecz znalezienia rozwiązań w odniesieniu do najważniejszych kwestii, ale – jak podkreślił rzecznik – „nie ma mowy, by odbywało się to kosztem podstawowych celów, jakie USA wyznaczyły przed sobą w przypadku konfliktu w Syrii”.

Ocenił też, że nadzieje na osiągnięcie porozumienia z Moskwą są obecnie nikłe.

Agencja Reutera przypomina, że szefowie dyplomacji Rosji i USA spotkali się dwukrotnie w ciągu ostatnich dwóch tygodni, a szefowie obu państw rozmawiali ze sobą o Syrii w kuluarach szczytu G20 – nieformalnego klubu skupiającego 19 największych gospodarek świata i Unię Europejską – w Hangczou w Chinach. Konsultacje rosyjsko-amerykańskie w sprawie przerwania spirali przemocy w Syrii trwają od lipca.

RS, PAP