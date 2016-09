Czarnogóra: Policja zatrzymała podejrzanego o walkę w IS

Policja w Czarnogórze poinformowała, że zatrzymała obywatela tego kraju, który prawdopodobnie walczył w szeregach dżihadystycznej organizacji zbrojnej Państwo Islamskie (IS) w Syrii.

Mężczyznę zatrzymano w czwartek na lotnisku w stolicy Czarnogóry, Podgoricy, gdy wrócił do kraju.

Według policji podejrzany wyjechał z Czarnogóry przed ponad rokiem. Najpierw udał się do Turcji, a później do Syrii, gdzie przyłączył się do IS.

Jest to pierwsze takie aresztowanie w Czarnogórze, od kiedy w zeszłym roku kraj ten uchwalił przepisy zakazujące jego obywatelom brania udziału w zagranicznych konfliktach. Mężczyźnie grozi do pięciu lat więzienia.

Ocenia się, że kilkadziesiąt osób z krajów bałkańskich walczy w szeregach Państwa Islamskiego w Syrii.

RS, PAP