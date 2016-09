ONZ o spadku przemocy w Syrii

Wysłannik ONZ do Syrii Staffan de Mistura wyraził we wtorek zadowolenie ze znaczącego spadku przemocy w tym kraju, od kiedy w poniedziałek wieczorem zaczął obowiązywać rozejm.

– Chociaż dochodziło do przemocy po zachodzie słońca w poniedziałek, kiedy zaczął obowiązywać rozejm, do wczesnych godzin rannych spadła ona niemal całkowicie; ciężarówki z pomocą ONZ powinny móc dojechać do potrzebujących miejsc bardzo szybko – powiedział de Mistura dziennikarzom w Genewie.

– Dziś wydaje się, że spokój panował w całej Hamie, Latakii, mieście Aleppo i rejonach wiejskich wokół Aleppo oraz Idlibie; są jedynie podejrzenia, że gdzieniegdzie i sporadycznie dochodzi do incydentów – zastrzegł dyplomata.

Jak dodał, według ważnych źródeł w terenie, w tym w mieście Aleppo, sytuacja znacznie poprawiła się, gdy ustały naloty.

Przerwanie działań wojennych w Syrii, które zaczęło obowiązywać w poniedziałek, zdaje się utrzymywać, pomimo doniesień o dalszej przemocy – ocenił we wtorek Departament Stanu USA.

– Mamy pewne doniesienia o przemocy, ale do tej pory porozumienie jako całość wydaje się utrzymywać i przemoc jest niższa w porównaniu z poprzednimi dniami i tygodniami – powiedział rzecznik Departamentu Stanu Mark Toner.

RS, PAP