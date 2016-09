Pomoc humanitarna nadal nie dotarła do Aleppo

Ciężarówki z pomocą humanitarną dla mieszkańców oblężonych dzielnic syryjskiego Aleppo w piątek wciąż znajdują się w pobliżu turecko-syryjskiej granicy, mimo obowiązującego od kilku dni rozejmu – donosi agencja AFP.

ONZ liczyła, że w piątek konwój składający się z 40 ciężarówek wypełnionych żywnością dotrze do dzielnic na wschodzie Aleppo, które są otoczone przez wojska syryjskie.

Dzięki tej pomocy 80 tys. ludzi miałoby przez miesiąc co jeść. Na obszarach Aleppo, będących pod kontrolą rebeliantów, żyje ok. 250-275 tys. ludzi.

Według przebywającego w dzielnicy rebeliantów w Aleppo korespondenta AFP w piątek nie zarejestrowano żadnego ruchu na drodze Castello, którą do miasta mają dotrzeć konwoje z pomocą.

W piątek rano ciężarówki wciąż czekały w strefie buforowej na granicy turecko-syryjskiej – poinformował rzecznik Biura Narodów Zjednoczonych ds. Koordynacji Pomocy Humanitarnej (OCHA) David Swanson.

– Smutna rzeczywistość jest taka, że wyzwaniem, któremu cały czas stawiamy czoła, jest upewnianie się, aby wszystkie strony konfliktu i ci, którzy mają na nie wpływ, porozumiały się – dodał.

– Dla nas, pracowników humanitarnych, jest to bardzo frustrujące. Jesteśmy w terenie, gotowi, by ruszyć (z pomocą – PAP). Świat patrzy (na to, co się dzieje) – dodał.

RS, PAP