Walki pod Damaszkiem

Silne walki toczą się dzisiaj między syryjską armią a rebeliantami na przedmieściach Damaszku – podaje AFP, powołując się na swojego korespondenta. Według agencji, jest to najpoważniejsze naruszenie obowiązującego od poniedziałku rozejmu.

– Armia syryjska jest w trakcie blokowania ataku grup zbrojnych, które próbowały dostać się do stolicy od wschodu przez Dżobar (dzielnicę kontrolowaną przez rebeliantów – PAP), co doprowadziło do intensywnych starć i ostrzału rakietowego – powiedziało źródło wojskowe.

W poniedziałek w Syrii wszedł w życie uzgodniony przez USA i Rosję rozejm. W środę szefowie dyplomacji tych dwóch krajów John Kerry i Siergiej Ławrow uzgodnili, że zawieszenie broni zostanie przedłużone o kolejne 48 godzin. Syryjskie Obserwatorium Praw Człowieka poinformowało w czwartek, że w ciągu pierwszych 48 godzin rozejmu nie zginął żaden cywil ani bojownik opozycji.

RS, PAP