Belgia: Pierwsza legalna eutanazja młodocianego

Lekarz zgodnie z prawem pomógł w Belgii umrzeć nieuleczalnie choremu 17-latkowi, korzystając po raz pierwszy z przyjętych w 2014 roku przepisów umożliwiających taką eutanazję bez ograniczeń wiekowych – poinformował w sobotę krajowy komitet ds. kontroli eutanazji.

Belgia zalegalizowała eutanazję w 2002 roku, a w lutym 2014 roku belgijski parlament zgodził się na rozszerzenie prawa do żądania eutanazji na nieuleczalnie chore dzieci i osoby małoletnie.

Belgia jest jedynym krajem, w którym prawo do eutanazji mają także niepełnoletni.

Nie ujawniono, na co chorował 17-latek. Szef komitetu ds. kontroli eutanazji Wim Distelmans powiedział jedynie, że cierpiał on „fizyczny ból nie do zniesienia”.

RS, PAP