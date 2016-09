ONZ: Spięcie amerykańsko-rosyjskie z powodu Syrii

Do wymiany wzajemnych oskarżeń między przedstawicielami USA i Rosji doszło po sobotnim nadzwyczajnym posiedzeniu Rady Bezpieczeństwa ONZ, zwołanym na wniosek Rosji po nalocie sił koalicji na pozycje wojsk syryjskich.

Ambasador USA przy ONZ Samantha Power powtórzyła wcześniejsze wyrazy ubolewania Waszyngtonu z powodu niezamierzonych ofiar spowodowanych przez ten nalot, ale równocześnie oskarżyła Rosję o „ostentację” i „działanie na pokaz” żądaniem zwołania Rady Bezpieczeństwa z tego powodu.

Natomiast przedstawiciel Rosji, ambasador Witalij Czurkin oświadczył, że atak, w którym zginęło kilkudziesięciu syryjskich żołnierzy, naraża na szwank rozejm wynegocjowany przez Moskwę i Waszyngton.

Strona amerykańska bada okoliczności ataku „i jeśli ustalimy, że rzeczywiście uderzyliśmy w syryjski personel wojskowy, to nie było to naszym zamiarem i oczywiście ubolewamy, że doszło do ofiar śmiertelnych” – powiedziała Power dziennikarzom po posiedzeniu Rady.

RS, PAP