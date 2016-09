Kaszmir: 17 wojskowych zabitych w ataku na koszary

Rebelianci zaatakowali w niedzielę bazę armii w indyjskim Kaszmirze niedaleko granicy z Pakistanem, zabijając 17 żołnierzy. Według wojska, był to najkrwawszy atak, do jakiego doszło w ostatnich latach w tym regionie.

Rzecznik armii indyjskiej podkreślił, że w ataku na bazę Uri zginęło czterech rebeliantów. Z relacji lokalnych mediów wynika, że napastnicy uderzyli o świcie, kiedy większość żołnierzy jeszcze spała. Rebeliantom udało się też podpalić jeden z budynków. Nie wiadomo, ile osób brało udział w ataku na obiekt wojskowy.

Jak zwraca uwagę agencja Associated Press, większość żołnierzy spała w namiotach, ponieważ do Uri przybyły w ostatnim czasie nowe oddziały. Tymczasowe miejsca do spania zostały ostrzelane z broni palnej i obrzucone granatami.

Na miejsce wysłano wojskowe śmigłowce, które ewakuowały rannych. Żołnierze cały czas zabezpieczają okoliczne obszary.

Według ministerstwa obrony Indii, rannych zostało 35 żołnierzy.

RS, PAP