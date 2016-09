W ostatnich 24 godzinach rozejm w Syrii naruszono 50 razy

W ostatnich 24 godzinach zawieszenie broni w Syrii naruszono 50 razy – poinformowała w niedzielę późnym wieczorem agencja RIA-Nowosti, powołując się na ministerstwo obrony Rosji.

Według Rosji, do naruszeń rozejmu doszło w syryjskich prowincjach Aleppo, Dara, Latakia, Damaszek, Hama i Hims.

Moskwa zażądała w niedzielę od Waszyngtonu przeprowadzenia skrupulatnego śledztwa w sprawie nalotu koalicji pod wodzą USA na pozycje syryjskiej armii koło miasta Dajr az-Zaur na wschodzie Syrii. W wyniku ataku zginęło ok. 60 żołnierzy, a rannych zostało ok. 100.

Dowodzona przez USA międzynarodowa koalicja przyznała się w sobotę do zbombardowania w Syrii pozycji, o których sądziła, że należą do IS. Przedstawiciele sił zbrojnych USA poinformowali, że nalot został natychmiast wstrzymany, kiedy strona rosyjska przekazała, iż celem mogły być pozycje armii syryjskiej. Amerykanie twierdzą, że przed rozpoczęciem nalotu informowali o nim stronę rosyjską. USA wyraziły ubolewanie z powodu „niezamierzonych ofiar”.

RS, PAP