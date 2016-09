Pod Moskwą zabito lidera ruchu Opłot

W Gorkach pod Moskwą zastrzelony został lider ruchu Opłot Jewgienij Żylin, jeden z organizatorów walk przeciw ukraińskim siłom rządowym w Donbasie – podał „Kommiersant”. Rosyjski dziennik nie wyklucza, że zabójstwo ma związek z tymi wydarzeniami.

Sprawca oddał strzały do Żylina i do jego towarzysza, kiedy w poniedziałek wieczorem siedzieli oni przy stoliku w restauracji w Gorkach. Następnie wsiadł do samochodu, który czekał zaparkowany na poboczu drogi. Zabójca praktycznie nie pozostawił śladów (np. łusek) i ubrany był tak, żeby utrudnić jego rozpoznanie – w długi płaszcz, okulary i kapelusz zasłaniające twarz.

Stan drugiego mężczyzny, do którego strzelał zabójca, lekarze oceniają jako krytyczny.

Żylin pochodził z Charkowa. Był właścicielem kilku firm o nazwie Opłot, w tym klubu sportów walki, w którym trenowali jego zwolennicy. Po wybuchu demonstracji na kijowskim Majdanie Żylin pojechał tam, apelując do ówczesnych władz o jak najsurowsze środki wobec protestujących. Jak pisze „Kommiersant”, swój sprzeciw wobec „nacjonalistów z zachodu” Ukrainy Żylin wyrażał z kijem bejsbolowym w ręku, a swoim zwolennikom radził, by łamali przeciwnikom ręce i nogi, co pozwala uniknąć cięższego wymiaru kary.

Po zmianie władzy w Kijowie Żylin próbował przejąć władzę w Charkowie, ale tam wystąpienia zwolenników Opłotu zostały stłumione, a MSW Ukrainy rozesłało za liderem ruchu list gończy. Ukraińscy śledczy utrzymywali, że firmy Żylina wspierają finansowo grupy antyrządowe. Po rewolcie w Doniecku i Ługańsku Żylin pomagał organizować tam ruch separatystyczny i sam walczył z siłami ukraińskimi.

Jak pisała „Nowaja Gazieta” w 2014 roku, Opłot uważany był za gwardię przyboczną lidera donieckich separatystów Ołeksandra Zacharczenki i liczył 10 tysięcy ludzi. Przy czym – jak zauważyła gazeta – ruch ten tworzyło kilkadziesiąt prawie niesterowalnych grup uczestniczących w porachunkach biznesowych.

Z Donbasu Żylin wyjechał pod Moskwę, gdzie próbował zająć się biznesem. Według „Kommiersanta”, musiał się ukrywać nie tylko przed władzami Ukrainy, ale i przed radykalnymi ukraińskimi grupami nacjonalistycznymi, które zaczęły go ścigać. W internecie publikowano dane nie tylko o nim, ale i o jego rodzinie, w tym o trojgu dzieci.

Prorosyjski polityk ukraiński Ołeh Cariow powiedział „Kommiersantowi”, że zabójstwo Żylina związane jest z jego „działalnością polityczną na Ukrainie”. Natomiast jeden z liderów donieckich separatystów Aleksandr Borodaj powiedział dziennikowi, że nie wyklucza porachunków biznesowych. Inny rozmówca „Kommiersanta”, znajomy Żylina, wskazuje z kolei na możliwość pretensji na tle podziału pieniędzy – czym również zajmował się Żylin – przeznaczonych na wsparcie „ludowych republik” w Doniecku i Ługańsku.

