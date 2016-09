Zatrzymania w związku z zamachem w Nicei

Zatrzymano osiem osób podejrzewanych o związek z lipcowym zamachem w Nicei, w którym kierowca ciężarówki zabił 86 osób – poinformowała paryska prokuratura.

Zatrzymani w regionie Alp Nadmorskich byli – zdaniem prokuratorów – związani z zamachowcem Mohamedem Lahouaiejem Bouhlelem, Tunezyjczykiem na stałe mieszkającym we Francji, który 14 lipca na Promenadzie Anglików w Nicei wjechał 19-tonową ciężarówką w tłum oczekujący na świąteczne fajerwerki.

Ośmiu zatrzymanych to Tunezyjczycy i Francuzi. Przesłuchano ich w poniedziałek wieczorem i we wtorek rano w samej Nicei i w okolicznych gminach Saint-Laurent-du-Var i Cagnes-sur-Mer.

Do zamachu w Dzień Bastylii przyznała się dżihadystyczna organizacja Państwo Islamskie (IS), ale władze francuskie uważają, że Bouhlel, który został zastrzelony przez policję, działał jedynie pod wpływem propagandy IS. Dowodów na udział IS w samym zamachu nie znaleziono.

W sprawie zostało już oskarżonych sześć osób.

