Biały Dom: za atak na konwój odpowiedzialna jest Rosja

Stany Zjednoczone są przekonane, że to Rosja jest odpowiedzialna za poniedziałkowe naloty na konwój z pomocą humanitarną koło Aleppo w Syrii - poinformował Biały Dom, określając ataki z powietrza "olbrzymią tragedią humanitarną".

Ben Rhodes, zastępca doradcy Baracka Obamy do spraw bezpieczeństwa narodowego, powiedział, że za atak mógł odpowiadać albo władze Syrii albo rosyjski rząd.

- Naszym zdaniem odpowiedzialność ponosi Rosja - dodał.

Zapewnił, że Stanom Zjednoczonym zależy na utrzymaniu zawieszenia broni w Syrii. Niepokoi je jednak brak oznak dobrej woli ze strony Rosji w tym zakresie.

Rosyjskie ministerstwo spraw zagranicznych skrytykowało USA za oskarżenia o dokonanie nalotów. Rzecznik tego resortu Maria Zacharowa podkreśliła we wtorek, że USA nie "mają żadnych dowodów" na to, że to rosyjskie siły powietrzne ponoszą odpowiedzialność za atak.

- Nie mamy z tym nic wspólnego - podkreśliła.

Już wcześniej MSZ Rosji zaprzeczał, jakoby jego lotnictwo brało udział w nalotach na konwój. W opublikowanym we wtorek oświadczeniu, "z całą mocą" oznajmiono, że ani rosyjskie, ani syryjskie lotnictwo nie przeprowadziło tych ataków.

RP, PAP