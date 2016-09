Atak na ambasadę Izraela w Turcji

Izraelskie MSZ poinformowało, że miejscowy strażnik w ambasadzie Izraela w Ankarze postrzelił w środę i ranił napastnika w pobliżu placówki dyplomatycznej tego kraju. W próbie ataku nie ucierpiał nikt z personelu ambasady.

– Napastnik został raniony, zanim dotarł do ambasady - oświadczył rzecznik resortu Emmanuel Nahshon. Jak sprecyzował, napastnik był „najwyraźniej” uzbrojony w nóż i został postrzelony przez strażnika, gdy zbliżał się do budynku.

Telewizja NTV przekazała wcześniej, że „dwie osoby próbowały dostać się do ambasady Izraela” w stolicy Turcji, po czym zostały „zneutralizowane”. Według stacji CNN Türk, przy wejściu do ambasady doszło do próby ataku z użyciem noża, sprawca został postrzelony w nogę.

RP, PAP