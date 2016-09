Hiszpania: Aresztowano dwóch Marokańczyków

Hiszpańska policja aresztowała dwóch Marokańczyków podejrzanych o powiązania z Państwem Islamskim (IS) i planowanie ataku w Europie – poinformowało w poniedziałek ministerstwo spraw wewnętrznych w Madrycie.

Jak sprecyzował resort, jeden z aresztowanych pojechał na turecko-syryjskie pogranicze, aby spotkać się z członkiem IS w celu przeszkolenia; później miał zostać wysłany do Europy, aby wziąć udział w przeprowadzeniu ataku.

Mężczyzna ten został aresztowany przez turecką policję, zanim przekroczył granicę z Syrią, a po wypuszczeniu powrócił do Hiszpanii, gdzie dalej próbował przyłączyć się do organizacji zbrojnej – poinformowało hiszpańskie MSW.

Inny mężczyzna jest oskarżony o pomaganie temu pierwszemu w podróży do strefy konfliktu w Syrii oraz o szkolenie go, gdy powrócił do Hiszpanii.

Oskarżeni są mieszkańcami Murcji w południowo-wschodniej Hiszpanii i Valladolid na północnym zachodzie kraju.

RP, PAP