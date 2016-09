Poroszenko wydał dekret o demobilizacji

Prezydent Ukrainy Petro Poroszenko wydał w poniedziałek dekret o demobilizacji poborowych ze strefy konfliktu z separatystami w Donbasie na wschodzie kraju. Gdy ostatni z demobilizowanych odejdzie do rezerwy, będą tam służyli wyłącznie żołnierze kontraktowi.

Realizacja tego dekretu „będzie kolejnym krokiem do zawodowej armii. Jak tylko ostatni z szóstej fali (mobilizacji) odejdzie do cywila, na froncie pozostaną jedynie żołnierze kontraktowi. Tak jak dotychczas, osoby w wieku poborowym nie będą wysyłane do strefy operacji antyterrorystycznej” – napisał prezydent na Facebooku.

Poroszenko w imieniu całego narodu podziękował – jak się wyraził – „żołnierzom-bohaterom” za ich znaczący wkład w obronę kraju przed rosyjską agresją. Według prezydenckich służb prasowych, do rezerwy odchodzą żołnierze wezwani do wojska w 2015 roku.

Poroszenko mówił wcześniej, że na razie kolejna fala mobilizacji nie jest przewidywana; podkreślał jednak, że może się to zmienić w razie zaostrzenia sytuacji na wschodzie Ukrainy.

RP, PAP