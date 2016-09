Pierwszy po 55 latach ambasador na Kubie

Prezydent Barack Obama mianował we wtorek zawodowego dyplomatę Jeffreya Delaurentisa pierwszym po 55 latach ambasadorem USA na Kubie. Ocenia się, że nominacja spotka się ze zdecydowanym sprzeciwem Republikanów w Kongresie.

DeLaurentis był najwyższym rangą dyplomatą w Ambasadzie USA w Hawanie po przywróceniu stosunków dyplomatycznych między USA i Kubą w ubiegłym roku.

Agencja Reutera ocenia, że nominacja jest oznaką, iż Obama przed odejściem z urzędu w styczniu przyszłego roku zamierza uczynić wszystko, co możliwe, aby znormalizować stosunki z Kubą.

Przedstawiając DeLaurentisa, prezydent podkreślił, że odegrał on kluczową rolę w normalizacji stosunków między Waszyngtonem i Hawaną.

Nominacja musi być jednak zatwierdzona przez kontrolowany przez Republikanów Senat, co – zdaniem analityków – będzie bardzo trudne z uwagi na zbliżające się wybory i sprzeciw części republikańskich kongresmanów przeciwko normalizacji stosunków z rządzoną przez komunistów Kubą. Przeciwni temu są m.in. senatorzy Marco Rubio z Florydy i Ted Cruz z Teksasu.

Obama odwiedził Kubę w marcu br. i od tego czasu Waszyngton znacznie złagodził ograniczenia w podróży na Kubę. Jednak nadal obowiązuje amerykańskie embargo handlowe, co stanowi stały powód do zadrażnień w stosunkach dwustronnych. Embargo może znieść jedynie kontrolowany przez Republikanów Kongres. Nie oczekuje się, aby nastąpiło to szybko.

