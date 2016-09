Wypadek kolejowy w New Jersey

Co najmniej trzy osoby zginęły, a ponad 100 zostało rannych w czwartek w wypadku kolejowym na stacji w Hoboken w New Jersey pod Nowym Jorkiem. Do wypadku doszło w godzinach porannego szczytu.

Z relacji świadków zdarzenia wynika, że z niewiadomego powodu pociąg podmiejski nie zatrzymał się w wyznaczonym miejscu i wjechał w stację. Na zdjęciach zamieszczanych w mediach społecznościowych i nagraniach stacji telewizyjnych widać, że pociąg ostatecznie zatrzymał się między poczekalnią i peronem oraz że załamała się część metalowego zadaszenia w tym miejscu.

Według świadków, pociąg staranował bariery ochronne umieszczone na końcu toru i wjechał w halę stacji.

– Pociąg po prostu się nie zatrzymał – opowiadał jeden ze świadków, cytowany przez portal USA Today.

Jedna z pasażerek Bhagyesh Shah powiedziała, że pociąg był zatłoczony, w szczególności pierwsze dwa wagony, z których łatwo jest przedostać się do wyjścia ze stacji. Osoby z drugiego wagonu po wypadku wychodziły z niego przez okna.

Część mediów podaje mniejszą liczbę ofiar, informując o co najmniej jednym zabitym i ponad 70 rannych. Na razie nie ma oficjalnego potwierdzenia liczby ofiar.

Na miejsce zdarzenia skierowano liczne wozy policji i straży pożarnej. Służby ratunkowe obawiają się o trwałość naruszonej struktury stacji. Lokalne przedsiębiorstwo transportowe w komunikacie poinformowało, że na skutek „poważnego wypadku” całkowicie zawieszone zostały połączenia przez stację w Hoboken.

Przyczynę wypadku ma wyjaśnić śledztwo. Telewizja CNBC podała, powołując się na źródła w organach odpowiedzialnych za bezpieczeństwo, że nic nie wskazuje na akt terroryzmu albo czyjeś rozmyślne działanie.

Feralny pociąg wyruszył ze Spring Valley w stanie Nowy Jork o godz. 7.23 (godz. 13.23 w Polsce) i uległ wypadkowi o godz. 8.45 (14.45). Stacja w Hoboken oddalona jest zaledwie o 11 km od Nowego Jorku i jest jednym z najruchliwszych miejsc przesiadkowych w drodze na Manhattan.

Wypadki pociągów nie należą w USA do rzadkości, ponieważ kolejowy transport pasażerski jest tam niedofinansowany – pisze AFP. Ostatni duży wypadek miał miejsce w maju 2015 roku, gdy pociąg relacji Waszyngton – Nowy Jork wykoleił się w Filadelfii; zginęło wówczas osiem osób, a około 200 zostało rannych. Z kolei w grudniu 2013 roku jadący zbyt szybko pociąg podmiejski w Nowym Jorku wypadł z torów na zakręcie, na skutek czego śmierć poniosły cztery osoby, a obrażenia odniosło kolejnych 67.

RP, PAP