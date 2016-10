13 ciał znalezionych w zachodniej części Meksyku

Zwłoki 13 członków gangu znaleziono w pobliżu jeziora Chapala w zachodniej części Meksyku – poinformował w sobotę prokurator stanu Jalisco Eduardo Almaguer.

Jak przekazał Almaguer, do zabójstwa 12 mężczyzn i kobiety doszło 21 września w stanie Michoacan. Po dokonaniu zbrodni nieznani sprawcy – najprawdopodobniej również członkowie gangu i niegdyś sojusznicy zabitych – wrzucili ciała ofiar do rzeki, która wpada do jeziora Chapala.

Według Associated Press, nie jest to odosobniony przypadek, kiedy w Meksyku dochodzi do incydentów tego typu. Także w poniedziałek zwłoki pięciu mężczyzn i kobiety odnaleziono na parkingu w porcie Mazatlan w położonym na zachodzie Meksyku stanie Sinaloa.

Zwłoki zostały znalezione w porcie Mazatlan, gdzie w lutym 2014 r. doszło do pierwszego aresztowania oczekującego obecnie na ekstradycję do USA barona narkotykowego, Joaquina „El Chapo” Guzmana.

RS, PAP