Strony konfliktu w Donbasie wycofują swoje siły

Ukraińska armia i prorosyjscy separatyści w Donbasie jednocześnie wycofały w sobotę swoje siły z okolic miasta Zołote, odchodząc w głąb od zajmowanych dotąd pozycji, co oznacza początek realizacji ostatniego porozumienia ws. uregulowania konfliktu w regionie.

Zgodnie z ustaleniami, zawartymi 21 września w Mińsku, ukraińskie siły rządowe i separatyści mają wyprowadzić swoje oddziały i sprzęt z trzech stref na linii frontu w Donbasie. Zołote znajduje się w obwodzie ługańskim. Realizację porozumienia nadzoruje misja Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie (OBWE).

- W pobliżu miasta Zołote doszło do wycofania do granic, wyznaczonych przez OBWE. Po otrzymaniu rozkazu (ukraińscy - PAP) żołnierze z punktów obserwacyjnych odeszli do tych granic. Wojskowi przeprowadzili wcześniej rozmowy z miejscowymi mieszkańcami, których zapewnili, że ich nie porzucają i gwarantują im bezpieczeństwo – oświadczył przedstawiciel ukraińskiej armii Wałentyn Szewczenko w telewizji 5. Kanał.

- Przedstawiciele OBWE potwierdzili, że po drugiej stronie (separatystów - PAP) także wycofano siły na wyznaczoną odległość – poinformował.

Pod porozumieniem o trzech strefach, z których mają być całkowicie wycofani ludzie i broń, podpisali się w ubiegłym tygodniu przedstawiciele grupy kontaktowej ds. Donbasu: Ukrainy, Rosji i OBWE. Później dokument zaakceptowali przywódcy prorosyjskich separatystów.

RS, PAP