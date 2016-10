„Pilna inicjatywa humanitarna” dla Aleppo

KE poinformowała w niedzielę o rozpoczęciu nowej unijnej „pilnej inicjatywy humanitarnej” dla opanowanej przez opozycję części Aleppo. UE przeznaczy 25 mln euro na pomoc, zwłaszcza na koszty medyczne, dostarczanie żywności i wody do oblężonego miasta.

Akcja podjęta jest we współpracy z ONZ. Fundusze trafią do organizacji humanitarnych, których zadaniem będzie „pilne dostarczenie pomocy (...) cywilom we wschodnim Aleppo, która pokryje koszty medyczne, dostawy wody i produktów żywnościowych oraz zapewni ewakuację rannych i chorych” – głosi komunikat wydany przez szefową unijnej dyplomacji Federicę Mogherini oraz komisarza UE ds. pomocy humanitarnej Christosa Stylianidesa.

UE podejmie „w ciągu najbliższych godzin i dni” rozmowy ze wszystkimi stronami syryjskiego konfliktu, aby umożliwić dostarczenie pomocy i ewakuację rannych.

Mogherini i Stylianides apelują o umożliwienie ewakuacji z innych oblężonych miast Syrii. Poinformowali też, że UE gotowa jest organizować ewakuacje do szpitali „w regionie, ale również, jeśli to konieczne, w Europie”.

Szef operacji humanitarnych ONZ Stephen O'Brien powiedział w niedzielę, że mieszkańcy Aleppo mają do czynienia „z poziomem bestialstwa, którego nie powinna znosić żadna istota ludzka”. Zaapelował też o podjęcie „pilnej akcji, która położyłaby kres temu piekłu na Ziemi”.

– Ośrodki medyczne są trafiane (bombami) jeden za drugim. (...) Prowadzimy wyścig z czasem, by chronić i ratować cywilów we wschodnim Aleppo – powiedział.

RS, PAP