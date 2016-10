Nadal będą zabiegać o zakończenie wojny w Syrii

Wysłannik ONZ do Syrii Staffan de Mistura wyraził w poniedziałek „głębokie ubolewanie” z powodu decyzji władz USA o zawieszeniu rozmów z Rosją mających na celu ustanowienie rozejmu w Syrii.

Dyplomata zapewnił jednak, że społeczność międzynarodowa nadal będzie zabiegała o polityczne zakończenie konfliktu w Syrii.

Departament Stanu USA ogłosił w poniedziałek, że zawiesza rozmowy z Rosją, oskarżając stronę rosyjską, że nie wypełniła zobowiązań wynikających z umowy o zawieszeniu broni zawartej 9 września w Genewie.

Zdaniem USA, Rosja przede wszystkim nie wywiązała się z działań humanitarnych czy dostarczenia pomocy do oblężonych miejsc, a także „okazała się niezdolna do zapewnienia”, że popierany przez nią syryjski rząd wstrzyma bombardowania pozycji rebeliantów.

Departament Stanu sprecyzował, że mimo wstrzymania rozmów w sprawie rozejmu utrzymane zostaną kanały kontaktowe USA z Rosją w celu unikania sytuacji konfliktowych w Syrii, czyli np. incydentu z udziałem samolotów obu stron.

Strona amerykańska postanowiła jednocześnie wycofać swój personel, który miał wejść w skład wspólnego rosyjsko-amerykańskiego ośrodka. Zgodnie z porozumieniem z 9 września miał on być powołany w celu koordynacji działań wojskowych i wywiadowczych w Syrii.

Rosja w odpowiedzi oświadczyła, że Stany Zjednoczone starają się na nią przerzucić odpowiedzialność za brak zawieszenia broni. Rzecznik MSZ Rosji Maria Zacharowa powiedziała, że to USA nie zrealizowały kluczowych postanowień umowy z 9 września. Dodała, że Rosja podjęła kroki w celu utrzymania rozejmu w mocy.

Według Syryjskiego Obserwatorium Praw Człowieka, w wojnie w Syrii zginęło już co najmniej 300 tys. ludzi. Konflikt ten doprowadził do największego kryzysu humanitarnego od czasów drugiej wojny światowej. Według danych ONZ, w całej Syrii ok. 600 tys. ludzi żyje obecnie w oblężonych miastach.

RP, PAP