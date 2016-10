W Syrii stanął system Antej-2500

Rosyjskie ministerstwo obrony potwierdziło we wtorek, że Rosja rozmieściła w Syrii zaawansowany system rakietowej obrony powietrznej Antej-2500, znany w kodzie NATO jako SA-23 Gladiator. Znajduje się on w bazie morskiej w Tartusie nad Morzem Śródziemnym.

Antej-2500 to jedna z wersji systemu S-300. To system obrony przeciwlotniczej i przeciwrakietowej zaprojektowany do ochrony oddziałów wojskowych i strategicznych instalacji wojskowych.

– Baterie rakiet mają zapewnić bezpieczeństwo bazy morskiej. Nie jest jasne, dlaczego rozmieszczenie S-300 wywołało taki alarm wśród naszych zachodnich partnerów – głosi komunikat resortu obrony w Moskwie.

System Antej-2500 ma zestrzeliwać w Syrii amerykańskie manewrujące pociski rakietowe. Elementy rosyjskiego systemu antybalistycznego i przeciwlotniczego przywieziono do Syrii w weekend.

