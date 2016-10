Huragan Matthew sieje spustoszenie na Karaibach

Matthew, najpotężniejszy huragan na Karaibach od prawie dekady, zabił pięć osób na Haiti i cztery na sąsiedniej Dominikanie. Spustoszył miasta, kurorty i zbiory; zmusił setki tysięcy ludzi do szukania schronienia. W nocy z wtorku na środę dotarł na Kubę.

Matthew to huragan czwartej kategorii w pięciostopniowej skali Saffira-Simpsona.

ONZ uznała przejście żywiołu, któremu towarzyszą ulewne deszcze, za największy kryzys humanitarny na Haiti od 2010 roku, gdy kraj nawiedziło niszczycielskie trzęsienie ziemi. W jego wyniku zginęło ponad 200 tys. osób.

We wtorek wiatr wiał z prędkością ponad 220 km na godzinę. Od niedzieli żywioł spowodował śmierć co najmniej pięciu osób, w tym dwóch we wtorek, gdy zawalił się ich dom w pobliżu stolicy Haiti – Port-au-Prince. Według służb ratowniczych na południu kraju zniszczonych zostało ponad 200 domów. Tysiące osób musiało schronić się w bezpiecznych miejscach.

Lokalne władze portowego miasta Les Cayes na południowym zachodzie opisują panującą tam sytuację jako „katastrofalną”. 70-tysięczne miasto jest pod wodą, wszędzie zalegają powalone drzewa, trudno jest się poruszać.

Żywioł zniszczył główny most łączący południowe miasto Grand-Goave ze stolicą oraz wywołał poważne kłopoty z łącznością telefoniczną i internetową wokół Port-au-Prince i na południu. Z powodu tych problemów trudno jest oszacować, jakie dokładnie straty Matthew spowodował w tym najbiedniejszym kraju regionu. Według prognoz, na wzgórzach w Haiti ma spaść prawie metr deszczu, a opady grożą kolejnymi powodziami i osunięciami ziemi, które mogą zniszczyć pobliskie wsie oraz slumsy w Port-au-Prince.

Na Dominikanie liczba ewakuowanych wzrosła do ponad 21 tys. Zniszczonych zostało ok. 450 domów, a 31 miast jest odciętych od świata.

W stołecznym Santo Domingo na skutek huraganu zginął 5-letni chłopiec i 55-letni mężczyzna. Pod zawalonym domem śmierć poniosły też dwie dziewczynki w wieku siedmiu i ośmiu lat.

Centrum huraganu minęło w nocy z wtorku na środę północno-wschodnie wybrzeże Kuby i zbliża się teraz do Bahamów. Według pierwszych doniesień, na Kubie żywioł nie wywołał tak dużych zniszczeń jak na Haiti. Komunistyczne władze od wielu dni przygotowywały się na przejście Matthew, a wolontariusze pomagali mieszkańcom ewakuować się i zabezpieczyć domy.

Marynarka wojenna USA ewakuowała ok. 700 członków rodzin personelu amerykańskiej bazy w Guantanamo.

Krajowe Centrum Huraganów w Miami wydało w nocy z wtorku na środę ostrzeżenie dla Florydy w sprawie żywiołu. Do wybrzeży tego stanu ma on dotrzeć w czwartek wieczorem.

Skutki huraganu w kolejnych dniach mogą odczuć mieszkańcy części Georgii, Karoliny Północnej i Karoliny Południowej. Gubernator tego ostatniego stanu nakazała ewakuację ponad miliona osób począwszy od środy. Z kolei w poniedziałek gubernator Florydy ogłosił stan wyjątkowy w tym regionie.

