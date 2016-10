Syria: 16 zabitych rebeliantów w wybuchu bomby

Niedaleko granicy z Turcją na północy Syrii w czwartek wybuchła bomba. Zginęło co najmniej 16 popieranych przez Ankarę rebeliantów – poinformowało Syryjskie Obserwatorium Praw Człowieka. Według innego źródła, nie żyje 20 osób.

Taką liczbę ofiar podała Agencja Reutera, powołując się na dwóch świadków. Do eksplozji doszło w pobliżu syryjsko-tureckiego przejścia granicznego w okolicy wioski Atme. Wiele osób jest rannych.

Obserwatorium donosi, że na razie nie wiadomo, czy był to zamach samobójczy. Do tej pory nikt nie przyznał się do odpowiedzialności za atak.

Rebelianci, którzy byli celem zamachu, walczą w Syrii z dżihadystami z Państwa Islamskiego (IS), a także z kurdyjskimi milicjami. Działają głównie w pasie przygranicznym.

RS, PAP